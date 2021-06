Angeschlagenes Unternehmen : Bund leistet Hilfe für MV Werften - auf den letzten Drücker

Der Bund unterstützt das angeschlagene Unternehmen mit neuen Millionen aus dem Rettungsschirm. Doch die reine marktwirtschaftliche Lehre ist das nicht. Manche Marktjünger würden es sozialistischen Unfug nennen.

Wismar | In normalen Zeiten ist so etwas ein absolutes marktpolitisches No-Go für die CDU: der Einstieg des Staates in ein marktwirtschaftliches Unternehmen. Aber es sind keine normalen Zeiten. Und so ist der Bund unter Federführung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit einer stillen Beteiligung bei den krisengeschüttelten MV Werften eingestie...

