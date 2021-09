Ohlerich-Speicher in Wismar : Ist der Kampf gegen Antisemitismus in Wahlkampfzeiten nicht so wichtig?

Der Nazi-Denunziant von Wismar - die Aufarbeitung des Themas Ohlerich-Speicher Wismar geht nur zäh voran.

Wismar | Es geht nur zäh voran, und dabei geht es um ein dunkles Kapitel in Geschichte und der Gegenwart Wismars: den so genannten Ohlerich-Speicher, der nach einem Denunzianten aus der Nazizeit benannt ist. Und es ist auch kein gewöhnlicher Speicher, wie er öfter in Norddeutschland zu finden ist. Es ist der Hingucker in Wismars touristischem Hotspot, dem Alte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.