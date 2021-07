Mehr Einwohner : Der Osten MVs wächst dank Zuzugs aus Brandenburg und Berlin

Nach Jahren steigen erstmals wieder die Einwohnerzahlen in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.

Neubrandenburg/Greifswald | Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Zuge der Corona-Pandemie 2020 deutlich mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg angesiedelt als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der IHK Neubrandenburg am Mittwoch erklärte, geht das aus Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern hervor. So zogen 1734 Frauen, Männer und Kinder aus B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.