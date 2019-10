Mecklenburg-Vorpommern : Städtetag unter neuer Führung

Wismars Bürgermeister Beyer ist neuer Vorsitzender des Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns

von Frank Pfaff/dpa

23. Oktober 2019, 17:30 Uhr

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern wird künftig vom Wismarer Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) geführt.

Die Mitgliederversammlung des Kommunalverbands wählte den 59-Jährigen am Mittwoch in Güstrow mit 91 Prozent Zustimmung zum neuen Vorsitzenden. Beyer löst den langjährigen Verbandschef Reinhard Dettmann ab. Der heute 69-Jährige war schon 2018 in seiner Heimatstadt Teterow nicht wieder zur Bürgermeisterwahl angetreten und schied nun nach 20 Jahren im Amt auch aus der Führung des Kommunalverbandes aus.

Als Gastredner der Jahrestagung hob der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck das Engagement und den Gemeinschaftssinn der Bürger in ihren Heimatorten als tragende Säule der Demokratie hervor.

In einer von viel Beifall begleiteten Rede erinnerte Dettmann an Auf- und Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung im Nordosten in den Jahren nach dem Mauerfall. Dabei hätten vielfach westdeutsche Partnerstädte geholfen.

Wir frisch Gewählten hatten nun die Freiheit „Selbstverwaltung“ zu gestalten, aber damit auch die Verantwortung für unsere Heimatstädte. Reinhard Dettmann

Breiten Raum widmete Dettmann den Dauerauseinandersetzungen mit dem Land um die Finanzausstattung. Unter seiner maßgeblichen Mitwirkung war es nach zähem Ringen erst in diesem Jahr gelungen, den Finanzausgleich zugunsten der Kommunen zu reformieren. Von 2020 an werden die jährlichen Zuweisungen des Landes von bislang rund 1,2 Milliarden auf knapp 1,5 Milliarden Euro steigen.

Bernd Wüstneck/dpa

Finanzausgleichsgesetz im Fokus

„Wichtig ist uns, dass es endlich mehr Geld für unsere Städte und Gemeinden gibt und nicht knapp die Hälfte unserer Mitglieder zur Haushaltssicherung gezwungen sind, obwohl der Landeshaushalt regelmäßig Überschüsse in dreistelliger Millionen-Höhe ausweist“, sagte Dettmann. Als besonderen Erfolg hob er die von 2020 an von Land gewährte millionenschwere Investitionspauschale hervor. Sie beträgt zunächst 150 Millionen Euro pro Jahr, um den großen Nachholbedarf bei der Sanierung von Straßen, Brücken oder Schulen abzuarbeiten, soll danach aber auf 100 Millionen Euro verstetigt werden.

Beyer kündigte an, in den kommenden Jahren die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichsgesetzes genau prüfen zu wollen. „Nicht allen Kommunen bringt das neue System automatisch mehr Geld. Durch die künftige Umverteilung könnte es für wirtschaftsstarke Kommunen mit vergleichsweise hohen eigenen Steuereinnahmen schwieriger werden. Das Land hat schon nachgesteuert. Wir werden sehen, ob das reicht“, sagte Beyer, dessen Stadt Wismar ebenfalls mehr für den internen Ausgleich beisteuern muss.

Freiwillige Zusammenschlüsse ja, Zwang nein

An dem solidarischen Grundsatz seines Amtsvorgängers wolle er nicht rütteln lassen: „Auch wenn die Interessen kleiner Dörfer und größerer Städte mitunter weit auseinanderliegen, werden wir als Verband nach außen mit einer Stimme sprechen“, versicherte Beyer. Kleine Gemeinden dürften nicht den Eindruck gewinnen, dass sie an den Rand gedrückt werden. Deshalb sei für ihn eine immer wieder diskutierte Gemeindegebietsreform mit dem Ziel, weniger und dafür größere Gemeinden zu bilden, auch kein Thema.

„Wir stehen noch unter dem Eindruck einer weitgehend gescheiterten Kreisgebietsreform, die längst nicht die Einspareffekte brachte, die versprochen wurden. Die Nähe der Bürger zu ihrer Verwaltung ist wichtig. Diese Unmittelbarkeit darf nicht verloren gehen. Deshalb: Freiwillige Zusammenschlüsse ja, Zwang nein“, betonte Beyer.

Zu dessen Stellvertretern wählte die Mitgliederversammlung Alexander Benkert und Jörg Siekmeier. Der 44-jährige Benkert ist Bürgermeister von Süderholz (Kreis Vorpommern-Rügen) und vertritt die amtsfreien Städte und Gemeinden. Jörg Siekmeier, 56 Jahre alt und Vizebürgermeister in Deyelsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen), vertritt die amtsangehörigen Gemeinden. Für die 12 weiteren Sitze im Vorstand hatte es rund 30 Bewerber gegeben.