Starkregen und Hagel möglich : Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in MV

Davon könnten am Mittwoch die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald betroffen sein.

Schwerin | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in mehreren Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Davon könnten am Mittwochvormittag und - mittag die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald betroffen sein, teilte der DWD mit. Es bestehe die Gefahr vor schweren Gewittern, die die Stufe drei von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.