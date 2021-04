Artenschutz : Die Bienen sind gut durch den Winter gekommen

Die Bienenvölker in MV haben den Winter laut Imkerverband gut überstanden. Die Pandemie macht auch den Imkern zu schaffen.

Rostock | Die Bienenvölker in MV sind laut Imkerverband erfreulich gut durch den Winter gekommen. „Wir haben einen Verlust von 14,3 Prozent der Völker, das ist in Ordnung“, sagte der Landesvorsitzende Carsten Fischer. Die geringsten Verluste verzeichneten Imker demnach in Rostock (-10,9 Prozent), die größten in Nordwestmecklenburg (-20,6 Prozent). An der nicht-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.