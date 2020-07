Diebstahl von Arbeitsgeräten und Werkzeugen von einer Baustelle an der A20/B109

von svz.de

Am 06.07.2020 bekamen die Beamten des Polizeireviers Grimmen den Auftrag zur Anschlussstelle Greifswald der A20 zu fahren. Auf der dortigen Baustelle, die sich an der B109 befindet, wurde durch unbekannte Diebe eine Baumaschine samt zugehörigem Werkzeugkasten aufgebrochen. Die Täter entwendeten daraus verschiedenes Werkzeug in einem Gesamtwert von etwa 2300 Euro.

Die Baumaschine wurde am oben genannten Tatort am 03.07.2020 gegen 17:00 Uhr letztmalig benutzt. Als am Morgen des 06.07.2020 um 07:00 Uhr die Arbeiten wieder aufgenommen werden sollten, wurde der Diebstahl bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.