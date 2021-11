China-Kritik als Zeichentrick : Disney+ streicht Simpsons-Folge in Hongkong

In Hongkong müssen Abonnenten auf eine China-kritische Episode der „Simpsons“ verzichten. Deutsche Fans können sie aber weiterhin sehen.

Schwerin | Zensur statt Meinungsfreiheit? Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass der Streaming-Dienst Disney+ auch in Hongkong verfügbar ist. Schon gibt es die ersten Vorwürfe zu Programmeinschränkungen. Staffel 16 der beliebten Zeichentrickserie „Die Simpsons“ ist in Hongkong nicht komplett zu sehen. Deutliche Kritik als Satire verpackt Es fehlt Folge 12...

