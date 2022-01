Ausstellung in Schwerin : Drei Künstlerinnen aus MV entdecken Island

Das Schweriner Schleswig-Holstein-Haus zeigt unter dem Titel „Samband“ Arbeiten der Objektkünstlerin Susanne Gabler, der Fotografin Iwona Knorr und der Malerin Grit Sauerborn, die Island für sich entdeckten.

Schwerin | Es gibt Orte und Länder auf der Welt, deren Namen in vielen vieles anklingen lässt. Magische Orte, in denen unser Fernweh ein Zuhause findet. Island, diese von zwei Weltmeeren umspülte Insel am Beginn der Arktis, Land einsamer Weiten, brodelnder Geysire und uralter Sagen wie vom Anbeginn der Welt, ist ein solches Sehnsuchtsland. In das sich 2017 und 2...

