E-Autos : MV Schlusslicht bei Ladestationen

Auf 1000 Quadratkilometer fünf öffentliche Lademöglichkeiten

von Thomas Volgmann

29. Januar 2019, 12:00 Uhr

Bei der Dichte von Ladestationen für Elektroautos ist Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich Schlusslicht. Nach einer Untersuchung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gibt es im Land lediglich fünf öffentliche und teilöffentliche Ladestationen auf 1000 Quadratkilometer. Das ist noch hinter Brandenburg mit sieben Stationen auf 1000 Quadratkilometer der schlechteste Wert. Länder wie Schleswig-Holstein (30), Niedersachen (28) oder Sachsen (34) haben eine deutlich dichteres Netz.

26 neue Stationen seit dem Sommer

Laut BDEW existieren in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 126 öffentliche Ladestationen – 26 mehr als noch im Sommer 2018. Erfasst werden in der Statistik Lademöglichkeiten etwa von Energieunternehmen, Parkhaus- und Parkplatzbetreibern, Supermärkten und Hotels. In den Zahlen nicht enthalten sind private Ladestationen.

In ganz Deutschland gibt es demnach etwa 16 100 Standorte mit Ladesäulen. Das ist noch weit von den angestrebten Zahlen entfernt. So haben sich CDU und SPD im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, „bis 2020 mindestens 100 000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge zusätzlich verfügbar zu machen“.

Unzureichende Lade-Infrastruktur

Eine unzureichende Lade-Infrastruktur gilt als ein Haupthindernis beim Ausbau der Elektromobilität – neben dem hohen Preis der Fahrzeuge. In Rostock forderte kürzlich IHK-Präsident, Claus Ruhe Madsen, einen Ausbau der Ladekapazitäten. Derzeit gebe es im Stadtgebiet 26 öffentliche Ladestationen.

Das Interesse der Mecklenburger und Vorpommern an E-Autos ist dennoch gestiegen, wie aus den Zulassungszahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes (KBA) in Flensburg hervorgeht. Danach wurden im vergangenen Jahr 239 Autos mit Elektromotor im nordöstlichen Bundesland zugelassen. Hinzu kommen 1302 Hybridautos, die sowohl mit Strom als auch mit herkömmlichem Kraftstoff fahren. 2017 waren es nur 150 reine Elektroautos und 951 Hybridfahrzeuge, die eine neue Zulassung bekamen.

Von einem Durchbruch kann keine Rede sein

Von einem Durchbruch kann dennoch keine Rede sein. Aktuell sind landesweit 660 Autos mit Elektroantrieb und etwa 4850 Hybridautos zugelassen. Dagegen gibt es 570 000 Personenkraftwagen mit herkömmlichem Benzin- und außerdem 270 000 mit Dieselmotor.

An dem geringen Anteil von Elektrofahrzeugen hat auch die staatliche Prämie von 4000 Euro, die seit Juli 2016 für den Kauf eines E-Autos gezahlt wird, wenig geändert. 363 Anträge aus Mecklenburg-Vorpommern gingen bis zum 31. Dezember 2018 beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein. Hinzu kommen 300 Anträge auf Förderung eines Hybridautos.

