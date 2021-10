Große Investition : Edeka Nord nimmt in Malchow erweitertes Lager in Betrieb

Ein größeres Edeka-Lager soll mehr Waren für Supermärkte aufnehmen.

Malchow | Nach einer fast zwei Jahren dauernden Bauphase nimmt Edeka Nord hat sein erweitertes Lager in Malchow in Betrieb genommen. Der bestehende Gebäudekomplex ist um ein etwa 25.000 Quadratmeter erweitert worden, ein Tiefkühllager wurde gebaut. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund 65 Millionen Euro in den Standort. Weiterlesen: Neubau von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.