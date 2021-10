Früherer SPD-Koalitionspartner : CDU in MV attackiert Rot-Rot mit Tricks

Noch ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nicht recht in der Opposition gelandet, schon hat sie die Regierungszeit mit dem Ex-Partner der SPD die letzten fünf Jahre vergessen und greift tief in die Trickkiste.

Schwerin | Na, das kann ja heiter werden. Noch trauern die drei Minister der CDU im amtierenden Kabinett von Manuela Schwesig (SPD) ihren Ämtern nach, schon werfen die neuen Funktionäre in der CDU-Landtagsopposition ihre Politik der letzten fünf Jahre über Bord und greifen tief in die Trickkiste. Gestern noch Erfolge, heute Niederlagen. Was stört mich mein Gesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.