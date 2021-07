Gefahr beim Baden : Erste Infektion mit Vibrionen an der Ostseeküste von MV

Ein 80 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen infizierte sich beim Baden.

Rostock | An der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist zum ersten Mal in diesem Sommer eine Infektionen mit Vibrionen gemeldet worden. Wie das Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, infizierte sich ein Mann im Alter von 80 Jahren beim Baden in der Ostsee bereits in der vergangenen Woche. „Der Erkrankte stammt...

