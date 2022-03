Historische Boote vom Darß : Einbaum-Fund beschäftigt Denkmalpfleger und Archäologen

Nach dem Fund eines historischen Bootes am Darßer Weststrand werden Erinnerungen an weitere archäologische Entdeckungen in der Vergangenheit wach. Sie werden nun erneut untersucht.

Prerow | Die Aufregung ist immer noch groß. Ebenso wie die Neugier. Der sensationelle Fund eines Einbaums im Januar am Darßer Weststrand lässt Bodendenkmalpfleger und Archäologen nicht los. Und er weckt Erinnerungen, die weitere Erkenntnisse zu dem historischen Boot bringen könnten. Das meint Annette Weidemann, ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin, die im sozia...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.