Neubrandenburg: Einbruch in Restaurant

von svz.de

24. Juni 2020, 11:14 Uhr

In der Nacht vom 23.06.2020 22:00 Uhr auf den 24.06.2020 05:05 Uhr kam es in der Schillerstraße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Lokal in der Schillerstraße ein und durchsuchten die Innenräume. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Der Stehlschaden steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Dies ist unter anderem Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, zu denen die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter der Nummer 0395/5582- 5224 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.