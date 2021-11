Weltvegantag : Einen Tag lang vegan leben – ein Selbstversuch

Am Weltvegantag versucht Reporterin Katharina Golze ihren Alltag komplett tierfrei zu gestalten. Gar nicht so einfach.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst du: wo Dir im Alltag überall tierische Produkte begegnen was einfach und was schwieriger vegan im Alltag klappt wo ganz persönliche Hürden zum Veganismus liegen Einen Tag lang vegan leben – das kann doch nicht so schwer sein. Am 1. November wird der Weltvegantag gefeiert, einen passenderen Anlass gibt es w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.