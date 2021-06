Aus dem Leben von Sibylla Schwarz : Einstige Dichterin aus Greifswald ist Heldin eines Graphic Novel

Ein Leipziger Comic-Künstler verhilft einer vor 400 Jahren geborenen Greifswalder Dichterin zu einer modernen Wiedergeburt.

Greifswald | Max Baitinger hatte noch nie von Sibylla Schwarz gehört, als ihn der Leipziger Verleger Bertram Reinecke, der in diesem Jahr eine kommentierte Gesamtausgabe ihrer Werke herausgegeben hat, mit dieser ungewöhnlichen Frau bekanntmachte. „Er fragte mich, ob ich nicht eine Graphic Novel, einen gemalten Roman, also einen Comic, über diese lange vergessene B...

