Wirtschaft : Einzelhandel in MV befindet sich in schwieriger Lage

Die Konsumstimmung war im April und im Mai weiter auf unterstem Niveau. Entsprechend sehen die Bilanzen aus.

von Joachim Mangler/dpa

04. Juni 2020, 11:23 Uhr

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern steckt wegen der Corona-Pandemie in einer schlimmen Krise. Die Konsumstimmung sei wie im April auch im Mai weiter auf unterstem Niveau gewesen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der Deutschen Presse-Agentur. Dies spiegele sich auch in den Bilanzen wider. Die Umsatzerlöse lagen im Durchschnitt aller Bereiche inklusive des Lebensmittelhandels zwischen 25 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres. Dabei gebe es auch positive Beispiele: So funktionierten die Sparten, die mit Freizeit und Outdoor wie Radfahren oder Angeln zu tun haben. „Kleidung geht dagegen mehr als schleppend“, sagte Teetz.

