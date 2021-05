Einkaufen ohne Corona–Test : Einzelhandel in MV darf ab Montag wieder öffnen

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern schaut sehr verhalten auf die von Montag an geltenden Öffnungsmöglichkeiten.

Rostock | Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern schaut sehr verhalten auf die von Montag an geltenden Öffnungsmöglichkeiten. Es sei eine Mischung aus ungewisser Zuversicht und Vorfreude, allerdings ohne große Umsatzerwartungen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Kay-Uwe Teetz. Noch immer müssten die Menschen in den Läden Masken tragen,...

