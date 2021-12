Corona-Trend auch in MV : Selbstversuch: Eisbaden löst Glücksgefühle aus

Vor einem Jahr legten sechs Frauen und ein Mann mit dem Eisbaden los. Corona trieb sie ins Wasser. Jetzt sind wir mit ihnen in den See gestiegen.

Mecklenburg-Vorpommern | I don’t like Mondays. Es ist noch dunkel an diesem Montagmorgen und hundekalt. Um diese Zeit kriechen die meisten gerade widerwillig aus dem Bett. So gut wie alle tun das. Schlechte Laune gehört zum Wochenstart. Bei sechs Frauen und einem Mann beginnt der Montag hingegen mit einer Art Schocktherapie, die üble Stimmungen gar nicht erst zulässt. Jeden M...

