Wirtschaft : Eisengießerei Torgelow erhält 37-Millionen-Auftrag

Hersteller für Windrad-Bauteile in Vorpommern zieht größten Auftrag seiner Firmengeschichte an Land.

von Winfried Wagner

04. Dezember 2018, 10:39 Uhr

Eine der führenden deutschen Gießereien für Windrad-Bauteile - die Eisengießerei Torgelow GmbH in Vorpommern - hat den größten Auftrag ihrer Firmengeschichte bekommen. Wie Geschäftsführer Peter Krumhoff am Dienstag sagte, produziert seine Firma Rotornaben, Maschinenträger und andere Gussteile im Wert von 37 Millionen Euro. „Das hilft uns ungemein, das Unternehmen 2019 und 2020 planbar auszulasten“, erklärte Krumhoff. Die Gießerei hat derzeit 310 Mitarbeiter und wird 2018 einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro erreichen, drei Millionen Euro weniger als 2017.

Bauteile für Windräder in den USA

Auftraggeber sei ein europäischer Konzern, der Windräder in den USA errichten will. Die schweren Gussteile werden in Deutschland und Dänemark zu kompletten Maschinenteilen montiert, die dann verschifft werden. Der Großauftrag hängt nach Angaben des Vorpommern-Staatssekretärs Patrick Dahlemann (SPD) auch mit den aktuellen Handelsbeschränkungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zusammen. So gebe es eine Auflage, dass auch Rohstoffe für Bauteile nicht aus China kommen sollten.

Starke Konkurrenz aus China

Die Torgelower Gießerei war vor 25 Jahren mit Windkraftteilen neu gestartet. Sie war modernisiert worden, hatte sogar bis zu 900 Mitarbeiter und mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Das war durch den Rückgang beim Windkraftanlagenbau stark gesunken. Zuletzt hatte die Firma auch die stark subventionierte Konkurrenz mit viel billigeren Strom- und Rohstoffkosten aus China beklagt.