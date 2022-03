Demonstrationen in MV : Deutlich weniger Teilnehmer bei Corona–Protesten

Rund 6000 Menschen haben am Montagabend landesweit gegen die Corona-Politik, aber auch für Frieden demonstriert. Die Polizei zählte mehr als 20 Protestversammlungen.

Schwerin | Die Zahl der Teilnehmer bei Protesten gegen die Corona-Politik und Impflicht geht in Mecklenburg-Vorpommern weiter zurück. Am Montagabend versammelten sich landesweit noch 6000 Menschen bei mehr als 20 Protestversammlungen. Das waren etwa 20 Prozent weniger als vor zwei Wochen. In mehreren Orten positionierten sich die Redner bei diesen Demonstratione...

