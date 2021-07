Corona-Maßnahmen zum Schulstart : Erneute Maskenpflicht an den Schulen, aber keine flächendeckenden Schließungen mehr

Am Montag beginnt in MV die Schule. Um Kinder, Familien und Schulmitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu schützen, müssen erneut Regeln eingehalten werden.

Schwerin | Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen in einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst und Winter nicht wieder flächendeckend geschlossen werden. Das kündigte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag in Schwerin an. Vielmehr sollen die Gesundheitsämter nach der jeweiligen Situation vor Ort entscheiden, wann und wie bei Ausbrüch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.