Nach Corona-Zwangspause : Erste Partys in den Clubs sind gut besucht

Fast anderthalb Jahre mussten Partygänger in der Corona-Pandemie warten, bis in den Clubs wieder gefeiert werden durfte. Nun wird auf den Tanzflächen einiges nachgeholt.

Rostock/Greifswald | Seit knapp drei Wochen darf in den Clubs in Mecklenburg-Vorpommern wieder getanzt werden. Die ersten Angebote werden offenbar recht gut angenommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Weiterlesen: Endlich wieder feiern und tanzen im Club Zenit in Schwerin - eine Reportage Die Partys im Rostocker „Bunker“ seien überraschend...

