Mecklenburg-Vorpommern : Erster Coronavirus-Todesfall im Nordosten

Ein 57 Jahre alter Mann ist an Covid-19 gestorben.

von Thomas Müller

28. März 2020, 11:55 Uhr

Erstmals ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Mensch im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Es handle sich um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten habe, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Der Patient hatte neben einer bestätigten Infektion mit dem neuen Coronavirus den Angaben zufolge chronische Vorerkrankungen.

Seit etwa einer Woche habe der Mann grippeähnliche Symptome gehabt. Wegen einer akuten Verschlechterung seines Gesundheitszustandes sei er am Freitag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden - und dort trotz intensivmedizinischer Behandlung am Samstagmorgen gestorben, teilte das Ministerium mit. Das zuständige Gesundheitsamt ermittle nun Kontaktpersonen im Umfeld und leite erforderliche Maßnahmen ein.