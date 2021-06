„Hanseatic Inspiration“ : Erstes Kreuzfahrtschiff legt nach Corona-Zwangspause in MV an

Nach monatelanger Corona-Zwangspause heißt es nun auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder „Leinen los“ zur Kreuzfahrtsaison. Der erste Anlaufort ist ein eher kleiner Player unter den Kreuzfahrthäfen.

Wismar | In Wismar hat am Mittwoch nach monatelanger Corona-Zwangspause das erste Kreuzfahrtschiff in Mecklenburg-Vorpommern angelegt. Die „Hanseatic Inspiration“ der Reederei Hapag Lloyd machte am Morgen fest. An Bord seien 163 Passagiere, wie das Columbus Cruise Center Wismar (CCW) zuvor mitteilte. Mehr Komfort für Kreuzfahrtgäste Wismar freut sich den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.