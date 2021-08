Start im September : Es gibt noch viele offene Ausbildungsplätze in MV

Das neue Ausbildungsjahr beginnt traditionell Anfang September – bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Doch viele Schulabgänger wie auch Firmen sind noch auf der Suche.

Schwerin | Mit einem gemeinsamen Aufruf haben Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften an noch nicht versorgte Schulabgänger appelliert, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. „Wer sich jetzt noch bewirbt, hat gute Aussichten, noch im Spätsommer mit der Ausbildung beginnen zu können“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin. Mi...

