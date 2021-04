Ärger am Markt : Explodierende Materialpreise und Lieferprobleme setzen Bauwirtschaft in MV zu

Lange Lieferzeiten: Die ersten Baufirmen in MV müssen Arbeiten verschieben, weil Material fehlt.

Schwerin | Das wird teuer: Erste Betriebe in MV hätten Aufträge bereits aufschieben müssen, weil sich die Lieferzeiten teilweise deutlich verlängert hätten, erklärte Thomas Maync, Präsident des Bauverbandes MV am Mittwoch in Schwerin. Der Trend zu nachwachsenden Rohstoffen habe unter anderem die Nachfrage nach Holz kräftig steigen lassen, sodass der Bedarf nicht...

