Feuerwehr im Einsatz : Explosion in Wohnung in Ueckermünde

Eine Explosion hat am Montagabend ein Wohnhaus in Ueckermünde erschüttert. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen.

Ueckermünde | Zu einem Großeinsatz wurden am Montagabend Rettungskräfte aus Ueckermünde und Umgebung gerufen. Laut Polizei war es gegen 20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Uckermünder Haffring gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es dabei vor oder während der Brandentstehung eine Explosion in einer Wohnung im dritten Obergeschoß. D...

