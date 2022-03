Blaulicht : Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Putbus

Die Polizeibeamten trafen in unmittelbarer Nähe auf drei alkoholisierte Männer, die mit dem Autoschlüssel zu Fuß unterwegs waren.

Putbus | Am Abend des 16. März ist es in der Straße Circus in Putbus zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei hatte gegen 21 Uhr einen Hinweis bekommen und stellte vor Ort tatsächlich einen Peugeot mit polnischem Kennzeichen fest. Weiterfahrt war mit Auto nicht mehr möglich Augenscheinlich befuhr dieser zuvor die Landesstraße 301 aus Richtung Bergen...

