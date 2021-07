Mecklenburg-Vorpommern : Fast 700 Angriffe auf Polizisten im vergangenen Jahr

Diese Zahl ging aus einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer hervor.

Schwerin | Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern 696 Angriffe gegen Polizisten gezählt worden. Davon wurden 1518 Polizisten Opfer, wie aus einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer hervorgeht. Mit 363 Fällen wurde demnach am häufigsten Widerstand geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.