Album mit bekannten Songs : Felix Jaehns neues Album „Breathe“ erscheint am Freitag

DJ Felix Jaehn nutzt die clubfreie Zeit, um eine Vielzahl an Songs zu produzieren. Die meisten sind bereits als Singles veröffentlicht, das Album „Breathe“ schiebt er jetzt quasi als Abschluss hinterher.

Berlin | Früher war auch in der Musik vieles anders: Die Künstlerinnen und Künstler gingen ins Studio, brachten eine Platte heraus und koppelten daraus dann Singles aus. In Zeiten von Spotify und Co. ist das nicht mehr so einfach möglich. Ist ein Album auf dem Markt, können Fans gleich alle Songs unbegrenzt streamen. Diese Art, Musik zu konsumieren, macht sich...

