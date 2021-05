Sicherheit durch Beschlüsse des Kulturgipfel : Festspiele MV wollen planmäßig starten

Bis zum 18. September sind etwa 140 Konzerte an knapp 90 Spielstätten geplant.

Schwerin | Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wollen planmäßig in den Klassiksommer starten. Den Auftakt geben demnach am 12. Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche die NDR Radiophilharmonie und der Bratschist Nils Mönkemeyer, der als Preisträger in Residence das Programm des dreimonatigen Musikfestivals maßgeblich bestimmen wird. Die Beschlüsse des Kultu...

