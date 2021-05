Feuerkatastrophe in Alt Tellin : Führte Behördenversagen zum Großbrand im Schweinestall?

Nach dem Feuertod von 57000 Schweinen: Verbände reichen Strafanzeige gegen Betreiber und Unbekannt in Behörden ein.

Schwerin | Zwei Monate nach einem der bisher größten Brände in einer Schweinezuchtanlage in Alt Tellin mit 57 000 toten Tieren geraten neben dem Stallbetreiber auch Genehmigungs- und Überwachungsbehörden sowie Gutachter ins Visier der Justiz. Diese industrielle Anlage hätte so nie gebaut und betrieben werde dürfen, erklärte Martin Hofstetter, Agrarexperte der Um...

