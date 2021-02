Mecklenburg-Vorpommern : Firmenchefs kritisieren Ausländerbehörde

Ukrainischen Familien droht die Abschiebung. Firmenchefs kritisieren Landrätin Kerstin Weiss. Jede Fachkraft zähle.

Schwerin, Rostock, Wismar | „Für uns als Unternehmen in der Region ist das Handeln der Ausländerbehörde Nordwestmecklenburg unfassbar und nicht nachvollziehbar.“ So beginnt der Brandbrief, mit dem sich Maik Radtke, Chef der Wismarer Der Metallbauer Taflo GmbH an Landrätin Kerstin ...

