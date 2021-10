Situation der Fischer in MV : Fischer Jürgen Teßmann klagt über geringere Fangquoten

Wie ist es um den Fisch in Mecklenburg-Vorpommern bestellt? Das erklärt Jürgen Teßmann von der Schweriner Seenfischerei bei einer Bootsfahrt.

Schwerin | So stellen sich wohl viele einen echten Seebären vor: Ein Mann mit grauem Haar und gestutztem Bart, gekleidet in Latzhose, Rollkragenpullover und Gummistiefeln. Und Fischen ist seine Leidenschaft. Jürgen Teßmann, der Geschäftsführer der Schweriner Seenfischerei an der Bornhövedstraße. „Aber jeder nennt mich hier Jogy“, sagt er und lächelt. Guter Fi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.