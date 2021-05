120 Arbeitsplätze betroffen : Fischverarbeiter Friedrichs schließt Werk in Waren

Mecklenburg-Vorpommern muss mit dem Abgang der Gottfried Friedrichs KG 2022 einen wirtschaftlichen Rückschlag verkraften.

Waren | Mecklenburg-Vorpommern verliert bis Ende März 2022 nun endgültig einen wichtigen Fischverarbeitungsstandort mit rund 120 Arbeitsplätzen. Wie eine Sprecherin der Gottfried Friedrichs KG (Hamburg) am Freitag erklärte, wurde ein Sozialplan für die Mitarbeiter in Waren an der Müritz beschlossen, dem der Betriebsrat zugestimmt habe. Friedrichs hat derzeit ...

