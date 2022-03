Waren an der Müritz : Fischverarbeiter Friedrichs schließt sein Werk in MV in wenigen Tagen

Mecklenburg-Vorpommern verliert endgültig einen wichtigen Standort der Fischverarbeitung.

Waren | Mecklenburg-Vorpommern verliert am 31. März endgültig einen wichtigen Fischverarbeitungsstandort. Wie eine Sprecherin der Gottfried Friedrichs KG (Hamburg) am Freitag sagte, wird der Standort in Waren an der Müritz, wo rund 120 Leute arbeiteten, wie geplant Ende März geschlossen. Das Unternehmen hatte vor längerer Zeit angekündigt, die Produktion a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.