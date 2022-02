Ohne Auto in MV : Flexibel und grün pendeln: So macht der Rufbus auf dem Land mobil

Ohne Auto auf dem Land mobil sein – das plant die Landesregierung landesweit, viele Kreise erproben bereits Rufbussysteme. Doch wer nutzt das Angebot? Unterwegs in Hagenow.

Hagenow | Wenn Axel Stieg mit dem knallgelben Caddy auf den Vorplatz des ZOB in Hagenow biegt, stehen seine Fahrgäste abfahrbereit. Sie warten hier nicht auf den nächsten Bus in ihr Heimatdorf. Da müssten sie Stunden warten. Sie warten auf Axel Stieg und den Rufbus von der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim. An diesem grauen Vormittag steigt Bauingenieur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.