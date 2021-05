„Green Airport“ soll entstehen : Flughafen Rostock-Laage will klimaneutral werden

Die Pläne sind Teil einer Strategie, kleine Regionalflughäfen nicht sterben zu lassen. Es sind viele Maßnahmen geplant.

Laage | Der Flughafen Rostock-Laage will nach eigenen Angaben klimaneutral werden. Regionalflughäfen sollten nicht geschlossen, sondern zu Orten werden, an denen neue Technologien für eine nachhaltige Verkehrswende getestet würden, erklärte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Montag. Um als „Green Airport“ klimaneutral zu werden, plane der Flugh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.