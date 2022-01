Einsatz in Klütz : Frau gerät an Tankstelle in Brand

Noch sind die Hintergründe zum Fall unklar. Die 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck geflogen.

Klütz | Ein dramatischer Vorfall hat sich an einer Tankstelle in Klütz ereignet. Dort geriet eine Frau in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet die Frau in Brand, nachdem sich die 43-Jährige aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg offenbar mit Brennstoff übergossen haben sol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.