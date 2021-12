Raubüberfall in Alhbeck : Mann reißt Frau zu Boden und stiehlt mehrere 100 Euro

Eine 55 Jahre alte Frau ist in Ahlbeck auf Usedom Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Täter konnte mit mehreren Hundert Euro flüchten.

Ahlbeck | Bei einem Spaziergang auf der Strandpromenade in Ahlbeck auf der Insel Usedom ist eine Frau am Sonntagvormittag ausgeraubt worden. Zu Boden gerissen Wie die Polizei mitteilte, hatte die 55-Jährige gerade ein Telefonat beendet, als ein Mann von hinten so stark an ihrem Rucksack riss, dass sie zu Boden ging. Der Täter sei dann mit dem Rucksack ink...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.