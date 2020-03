Friedland: 92 Solarmodule aus Park entwendet

von svz.de

06. März 2020, 12:57 Uhr

In der Zeit vom 05.03.2020 22:00 Uhr bis 06.03.2020 06:50 Uhr haben unbekannte Täter vom Gelände eines Solarparks bei Ramelow nahe Friedland insgesamt 92 Solarelemente im Gesamtwert von ca. 13.000EUR entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Umfriedung gewaltsam geöffnet und sich Zugang auf das Gelände verschafft. Sie entwendeten insgesamt 92 Solarmodule. Weitere zehn Solarmodule wurden von den Tätern bereits zum Abtransport an den Zaun gestapelt. Es wurden keine Wechselrichter entwendet.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedland aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601-300 224.