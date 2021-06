Verwaltungshochschule Güstrow : Führungswechsel an der Kaderschmiede Mecklenburg-Vorpommerns

Mit 64 Jahren wird die Direktorin der Verwaltungsfachhochschule Güstrow in den Ruhestand gehen. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Güstrow | Führungswechsel an der Kaderschmiede des Landes Mecklenburg-Vorpommern: Die langjährige Direktorin der Fachhochschule für Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow, Dr. Marion Rauchert, geht zum 1. Juli 2021 in den Ruhestand. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Führungsposition ist bundesweit ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung führt der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.