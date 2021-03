Corona in Mecklenburg-Vorpommern : GEW will Impfungen für Lehrer an weiterführenden Schulen

Die Lehrergewerkschaft erhält bei ihrem Vorstoß Unterstützung aus der Landeshauptstadt.

Schwerin | Die Lehrergewerkschaft GEW und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) haben rasche Corona-Schutzimpfungen für Lehrer an weiterführenden Schulen gefordert. Bisher sind neben Erziehern nur Lehrer an Grund- und Förderschulen vordringlich impfberechtigt. Auch Rico Badenschier macht Druck „Lehrkräfte an allen Schularten haben ein Infektio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.