GFMK hat in Schwerin getagt : 30 Kampf für Gleichberechtigung

Zum abschließenden Austausch in diesem Jahr trafen sich die Vertreter der Bundesländer zur Herbsttagung der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren.

Schwerin | Zum abschließenden Austausch in diesem Jahr trafen sich die Vertreter der Bundesländer zur Herbsttagung der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren (GFMK) am 10. und 11. November in Schwerin. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.