Umstrittene Ostseepipeline : Gazprom erwartet Fertigstellung von Nord Stream 2 dieses Jahr

Laut dem russischen Energieriesen sind mehr als 90 Prozent der Rohre bereits verlegt.

Moskau | Ungeachtet wiederholter Forderungen der USA nach einem Baustopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 rechnet der russische Energieriese Gazprom mit einem Ende der Arbeiten noch in den nächsten Monaten. „Sie wird definitiv in diesem Jahr fertiggestellt“, sagte Gazprom-Aufsichtsratschef Viktor Subkow der Staatsagentur Tass zufolge am Freitag. Es gebe „n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.