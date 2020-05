Mecklenburg-Vorpommern : Gedenken zum 75. Jahrestag des Kriegsendes - Kundgebungen fraglich

Befreiung, Panik, Massenselbstmord - der 8. Mai 1945 brachte den Menschen im heutigen MV unterschiedliche Schicksalswendungen. Konfliktreiche Kundgebungen wird es in diesem Jahr aber kaum geben.

von Bernhard Sprengel (dpa)

06. Mai 2020, 08:49 Uhr

Befreiung Tausender KZ-Häftlinge, Flüchtlingsströme, Massenselbstmorde - das Kriegsende in Mecklenburg-Vorpommern vor 75 Jahren verlief dramatisch. Eine Sonderausstellung des Virtuellen Landesmuseums fasst die Lage im Frühjahr 1945 so zusammen: „Das ersehnte Kriegsende mischte sich mit Gerüchten, Panik und Gewalt von disziplinarisch außer Kontrolle geratenen Besatzern. Die Notversorgung brach zusammen. Typhus grassierte."

Durch die Flüchtlinge aus dem Osten sei die Bevölkerung um die Hälfte gewachsen. Etwa 30 000 Kinder irrten elternlos durch das Land. Zehntausende KZ-Häftlinge und befreite Zwangsarbeiter hätten als sogenannte Displaced Persons auf ihre Heimreise gewartet.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) legte am vergangenen Samstag einen Kranz an der Gedenkstätte Wöbbelin bei Ludwigslust nieder. Dort hatten US-Soldaten Anfang Mai 1945 rund 3500 Menschen befreit, die in einer Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme gefangen waren.

Diesem dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte müssen wir uns stellen. Es gibt kein Vergessen und Verdrängen. Die Erinnerung bleibt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD)

Größere Gedenkveranstaltungen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht möglich. Aber Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat für den 8. Mai eine landesweite Beflaggung öffentlicher Gebäude angeordnet.

Landesweite Beflaggung öffentlicher Gebäude

Die Vizepräsidentin des Landtags, Beate Schlupp, wird einen Kranz an der Gedenkstätte in Raben Steinfeld am Schweriner See niederlegen. Auch dort wurden vor 75 Jahren bis zu 20 000 KZ-Häftlinge von amerikanischen Soldaten befreit. Die Gefangenen kamen aus dem Lager Sachsenhausen und waren von der SS auf einen Todesmarsch geschickt worden. Von Osten näherte sich die sowjetische Armee, von Westen US-Einheiten. In Schwerin-Mueß stießen die Häftlinge auf amerikanische Soldaten.

Während das Leid der Gefangenen ein Ende hatte, begann für viele andere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein Leidensweg. Besonders betroffen war Demmin. Historikern zufolge gab es in und um die vorpommersche Kleinstadt vom 30. April bis 3. Mai 1945 einen der größten Massensuizide in Deutschland.

Trauma für Demmin

Im April 1945 hatte die Rote Armee den Ort besetzt. Deutsche Soldaten hatten Brücken über Flüsse gesprengt, so dass die russischen Panzertruppen festsaßen und nicht nach Rostock vorstoßen konnten. Es kam zu Vergewaltigungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, wobei etwa 1000 Menschen getötet wurden oder sich selbst umbrachten.

Die Erinnerung an die Geschehnisse ist bis heute schwierig. In der DDR mussten Überlebende über die Zeit schweigen. In den 90er Jahren änderte sich das. Auf dem örtlichen Friedhof wurde ein Findling mit einer Gedenktafel aufgestellt. „Freitote, am Sinn des Lebens irre geworden", lautet die Überschrift zu dem Hinweis auf die Gräber. Eine Arbeitsgruppe plant zurzeit in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung einen „Garten der Erinnerung": Auf Schautafeln sollen Erlebnisberichte von Zeitzeugen zu lesen sein.

Bernd Wüstneck/dpa

„Das ist ein Trauma für die Stadt", sagt der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt. In den vergangenen Jahren sei aber viel passiert, was die Aufarbeitung angehe. Es gebe den Bedarf, offen über die Geschehnisse zu sprechen. Seit Jahren veranstalten Rechtsextremisten am 8. Mai einen Fackelmarsch in der Hansestadt. Der NPD und ihren Anhängern gehe es nicht um ein Gedenken. Sie verfolgten ihre eigene politische Agenda.

Das ist eine Instrumentalisierung. Jochen Schmidt, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung

Gegen den Aufzug protestieren alljährlich Vereine, Parteien, Gewerkschaften und die Kirche. Auch in diesem Jahr liegen nach Angaben des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zehn Anmeldungen zu Kundgebungen vor. Wegen der Corona-Krise dürften nur Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern genehmigt werden, hieß es.

Ob die Demonstrationen tatsächlich stattfinden, ist noch nicht entschieden. Im vergangenen Jahr hatten rund 600 Menschen gegen eine NPD-Demo protestiert. Sie hielten Mahnwachen entlang der Route der etwa 200 Rechtsextremen ab, spielten laute Discomusik, schossen Konfetti ab und warfen Toilettenpapier auf die Straßen.

Gedenken in der DDR

In der DDR galt der 8. Mai offiziell als Tag der Befreiung. Als Befreier galten allein die sowjetischen Truppen, die Rolle der Amerikaner und Briten wurde verschwiegen, wie die in den 1970er Jahren aufgestellten Gedenktafeln in Raben Steinfeld zeigen. Vor einigen Jahren habe ein Überlebender bei einer Veranstaltung berichtet, dass er jedoch von Amerikanern befreit worden sei, sagt Schmidt. Daraufhin wurde eine Informationstafel ergänzt, die auf die Rolle der US-Truppen aufmerksam macht.