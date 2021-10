Neue Schmuggelmethoden im Knast : Gefängnisse gehen gegen Drohnen vor

In Mecklenburg-Vorpommern stellten die Vollzugsbediensteten bei Kontrollen im vergangenen Jahr 171 illegale Handys bei Häftlingen sicher. 159 Geräte waren es im Jahr zuvor.

Mecklenburg-Vorpommern | In Mecklenburg-Vorpommern wurde bereits 2014 die erste Drohne über der Haftanstalt Stralsund gesichtet. Mit unbemannten Flugkörpern können Drogen, Waffen, Handys oder Ausbruchswerkzeug nachts unbemerkt über die Gefängnismauern geflogen werden. Bayern etwa will deshalb in seiner Justizvollzugsanstalt Amberg ein 600000 Euro teures Anti-Drohnen-System in...

