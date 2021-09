Besseren Verwertung von Lebensmitteln : Gelbe Bänder sollen Obstbäume zur Ernte freigeben

Verwerten statt wegschmeißen: An tausenden Obstbäumen im Land reifen Äpfel und Birnen. Mit der Aktion Gelbes Band möchte das Land Mecklenburg-Vorpommern Baumbesitzer ermuntern, ihre Obstbäume zur Ernte freizugeben.

Schwerin | Äpfel pflücken leicht gemacht: Wer gerne frisches Obst von Bäumen nascht, der kann ungeniert zugreifen. Zumindest an jenen Apfelbäumen, an denen auf Plantagen oder in Obstalleen ein gelbes Band flattert. Mit der Aktion „Gelbes Band“ beteiligt sich das Land Mecklenburg–Vorpommern an der „Aktionswoche 2021 Deutschland rettet Lebensmittel“. Zumindest möc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.